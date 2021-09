Covid: Borghi (Lega), 'emendamento su esenzione green pass minori votato da Lega'

08 settembre 2021 a

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Primo emendamento su esenzione green pass per i minorenni votato anche dalla Lega. Respinto. Voti favorevoli largamente inferiori alla maggioranza assoluta. Molti evidentemente si sono vergognati e sono usciti per non votare. Rimane solo prossimo emendamento a scrutinio segreto". Così su Twitter Claudio Borghi, deputato della Lega, mentre alla Camera si votano gli emendamenti al decreto 'green pass'.