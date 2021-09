Covid: Bonetti, 'voto Lega contro governo atto grave'

08 settembre 2021 a

a

a

Roma, 8 set (Adnkronos) - “Il voto contro un Governo di cui si fa parte è un atto grave sempre, in tutti le situazioni, e non solo quella che si è consumata ieri. Ritengo sia sbagliato inseguire quella demagogia che mette davanti la paura alla concretezza, alla necessità di creare le condizioni, perché questa è la nostra responsabilità, affinché il Paese possa ripartire”. Lo ha detto a ‘Start', su Sky Tg24, il ministro per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti commentando la decisione dei parlamentari della Lega di votare insieme all'opposizione per abolire l'obbligo di estensione del green pass ad alcune attività.

"Il voto di ieri è certamente grave, politicamente lo ritengo un errore nel contenuto perché il green pass è uno strumento di libertà, e lo ha detto anche con chiarezza il presidente Mattarella, ha aggiunto.