Consulta: Coraggio, 'Costituzione comune punto riferimento che va oltre tema della giustizia'

08 settembre 2021

Roma, 8 set. (Adnkronos) - La nostra Costituzione è "un indispensabile comune punto di rifermento la cui rilevanza va ben oltre lo stesso tema della giustizia, mettendo in gioco la vitalità della democrazia, che, come 'governo per mezzo del dibattito' (espressione attribuita da Amartya Sen a Walter Bagehot che riassume efficacemente il pensiero del nostro autore), esige quell'attiva partecipazione alle scelte da parte dei cittadini che solo la coscienza dei propri diritti, ma anche dei loro limiti, rende possibile", ricorda il presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio a conclusione dell'evento a Palazzo della Consulta dedicato alla Giornata mondiale dell'alfabetizzazione e della cultura svoltasi alla presenza del Capo dello Stato e delle più Alte cariche, nonché tutti i protagonisti dei podcast di Incontri.