Altroconsumo, Vodafone sempre in testa per qualità rete

08 settembre 2021 a

a

a

Roma, 8 set. (Adnkronos) - La GigaNetwork di Vodafone si conferma la rete migliore in Italia secondo Altroconsumo che con la app CheBanda effettua la rilevazione per assegnare la classifica della qualità della rete mobile in Italia. Vodafone si posiziona al primo posto della classifica basata sulla velocità di download e upload, qualità della visione di un video e qualità di navigazione sui siti web, ovvero i quattro parametri che l'app CheBanda di Altroconsumo ha tenuto in considerazione e messo assieme. Parametri rilevati direttamente dagli utenti con test fatti tramite la app stessa nel periodo che va da luglio 2020 a giugno 2021.

"Tutti e quattro gli operatori di rete che possiedono antenne proprie hanno comunque migliorato la qualità del segnale con investimenti importanti rispetto alla prima metà 2020. Vodafone e allo stesso modo Iliad ha aumentato il punteggio complessivo del 22%, Wind-Tre del 15% e Tim dell'8%" si legge sul sito dell'associazione.