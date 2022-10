Giustizia: Coraggio, 'aspirare a quella perfetta è impossibile e pericoloso'**

08 settembre 2021 a

a

a

Roma 8 set. (Adnkronos) - "Una giustizia, limitata e opinabile, che secondo l'ex magistrato e saggista Antoine Garapon, 'presuppone la perenne elaborazione del lutto di una giustizia perfetta'. Non a caso è un francese che parla, un uomo cioè formatosi nella patria dell'Illuminismo e che quindi avverte la privazione di quell' 'assoluto' cui aspirava la corrente principale di questo movimento fondativo dell'Europa moderna. In realtà, il suo funerale, lungi dall'essere motivo di lutto è un bene per la giustizia stessa e per i cittadini". A parlare è il presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio che a conclusione dell'evento a Palazzo della Consulta rimarca: "L'aspirazione ad una giustizia perfetta non solo è impossibile ma anche pericolosa, come sono pericolosi tutti i San Just antichi e moderni, presunti detentori del “Vero” e del “Giusto".