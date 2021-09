Tableau invita gli appassionati di dati di tutto il mondo a una conferenza annuale a novembre

07 settembre 2021 a

a

a

Esperienza digitale per riunire un numero ancora maggiore di persone e celebrare il potere dei dati

SEATTLE, 7 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Oggi Tableau, la principale piattaforma di analisi al mondo (NYSE: CRM), ha aperto le iscrizioni per la sua Tableau Conference annuale, che sarà trasmessa in tutto il mondo dal 10 al 12 novembre 2021.

La Tableau Conference offrirà opportunità di apprendimento, rete, condivisione delle migliori pratiche e ispirazione da parte dei responsabili dei dati in un momento in cui il collegamento delle persone a informazioni basate sui dati è più importante che mai.

La conferenza a tema "Let's All Data" celebra l'inclusività e la convinzione che le organizzazioni di maggior successo siano in grado di fornire dati a tutti, da soci retail e leader delle risorse umane a data scientist e professionisti della formazione.

"La creazione di una cultura che celebra la curiosità e offre a tutti la possibilità di essere persone in possesso di dati consente alle organizzazioni di prendere le decisioni più giuste molto più rapidamente rispetto a prima. Questa è l'essenza della Tableau Conference. Quando le persone effettuano scelte informate basate sui dati, le aziende possono ottenere risultati migliori", ha dichiarato Jackie Yeaney, Executive Vice President di marketing di Tableau.

Tableau Conference 2021 è il 13° evento annuale di Tableau, che riunisce clienti, partner, dipendenti, appassionati di dati e molti altri soggetti per apprendere, connettersi, trarre ispirazione e divertirsi. Lo scorso anno, più di 150.000 persone si sono registrate per una Tableau Conference virtuale.

Per registrarsi alla conferenza, visitare il sito web https://www.tableau.com/events/conference.

Informazioni su Tableau, un'azienda di Salesforce Tableau aiuta le persone a visualizzare e comprendere i dati. In qualità di piattaforma di analisi leader al mondo, Tableau offre analisi visive con potente intelligenza artificiale (IA), gestione dei dati e collaborazione. Da privati a organizzazioni di qualsiasi dimensione, i clienti di tutto il mondo amano utilizzare le analisi avanzate di Tableau per sostenere decisioni significative e basate sui dati. Per maggiori informazioni, visitare il sito web www.tableau.com

Informazioni su Salesforce Salesforce, leader globale del CRM, consente ad aziende di ogni dimensione e di qualsiasi settore di trasformare digitalmente e creare una panoramica a 360° dei propri clienti. Per ulteriori informazioni su Salesforce (NYSE: CRM), visitare il sito web: www.salesforce.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/411941/TABLEAU_SOFTWARE_LOGOjpg_Logo.jpg