Sojern e Roiback insieme per aiutare gli albergatori ad aumentare le prenotazioni dirette e i profitti

07 settembre 2021 a

a

a

- LONDRA, 7 settembre 2021 /PRNewswire/-- Sojern, fornitore leader di soluzioni di marketing digitale per i viaggi e Roiback, una società tecnologica leader sul mercato specializzata nel potenziamento delle vendite dirette per hotel e catene indipendenti, hanno stretto una partnership per fornire agli albergatori potenti soluzioni multimediali e multicanale volte a promuovere le prenotazioni dirette.

La partnership consente agli albergatori di raggiungere i propri clienti attraverso soluzioni multimediali e multicanale, aumentando le vendite dirette e i profitti. Con Sojern, Roiback migliora la propria agenzia di marketing digitale specializzata nell'ospitalità, fornendo ai propri clienti una piattaforma pubblicitaria intelligente realizzata appositamente per gli operatori di marketing di viaggio.

Sojern e Roiback si concentreranno maggiormente nelle regioni del Medio Oriente e dell'Asia Pacifico, Iberia e America latina.

"Dal momento che i viaggi stanno riprendendo in seguito ai lockdown globali e alle restrizioni transfrontaliere, non potremmo essere più felici di lanciare un'altra partnership di impatto con un leader di mercato nello spazio delle prenotazioni dirette. Contiamo di fornire le migliori strategie e i migliori prodotti per i nostri clienti condivisi", ha dichiarato Josh Beckwith, Senior director di Sojern.

Roiback è una potenza globale nel settore della tecnologia dei viaggi. Per cinque anni consecutivi ha vinto il World Travel Awards come "Miglior fornitore di soluzioni alberghiere per le prenotazioni" ed è stata proposta come "Miglior fornitore di soluzioni per le prenotazioni alberghiere al mondo" in occasione dei prossimi World Travel Tech Awards 2021.

"Il marketing alberghiero è una realtà impegnativa, con canali e soluzioni in continua crescita. Noi di Roiback abbiamo un'agenzia di Marketing digitale specializzata nell'ospitalità, e con questa partnership intendiamo migliorarla ulteriormente. I nostri clienti alberghieri trarranno vantaggio dall'accesso a soluzioni semplici ed efficaci per potenziare le loro strategie di marketing digitale e per migliorare le loro prestazioni di canale diretto", ha dichiarato Felipe Bravo, Responsabile di Roiback Digital.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Informazioni su Sojern

Sojern è una piattaforma di marketing digitale leader creata per gli operatori del marketing dei viaggi. Alimentata da intelligenza artificiale e dati sulle intenzioni dei viaggiatori, Sojern fornisce soluzioni di marketing multicanale per promuovere la domanda diretta. 10.000 hotel, attrazioni, enti turistici e operatori di travel marketing si affidano a Sojern ogni anno per coinvolgere e fidelizzare viaggiatori in tutto il mondo.

Informazioni su RoibackRoiback offre un'eccezionale tecnologia e servizi di prenotazione diretta per le grandi catene alberghiere e gli hotel indipendenti. Fondata nel 2010 e con sede a Palma di Maiorca (Spagna), ampiamente considerata la Silicon Valley of Travel, Roiback serve una vasta clientela di hotel in oltre 50 paesi. Nell'ambito dei prestigiosi World Travel Awards, Roilback è stata riconosciuta per cinque anni consecutivi come "il principale fornitore europeo di soluzioni per la prenotazione di hotel".

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpg