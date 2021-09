Scuola: suor Alfieri, 'ha ragione Bianchi, censire paritarie per isolare 'diplomifici'' (2)

07 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Suor Anna Monia Alfieri, guarda poi alla ripartenza dell'anno scolastico e conclude: "In questo momento storico è evidente che le due grosse realtà che sono sfidate nel mettersi in campo sono le regioni e le scuole paritarie, per far funzionare la loro autonomia. Le linee ministeriali sono arrivate, i fondi anche, i piani di rientro ci sono e la concertazione stato-regione è avvenuta. E' necessario che tutte le regioni da nord al sud si adoperino per tavoli di concertazione territoriali con comuni, prefetture e scuole, come io ho sperimentato nel modello lombardo. Altrimenti la scuola non riparte".

(di Roberta Lanzara)