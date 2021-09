07 settembre 2021 a

Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Sui trasporti abbiamo messo in conto risorse in particolare per il trasporto scuola casa. Con i ministri Giovannini e Lamorgese abbiamo fatto la scelta di affidarci ai prefetti, perché le situazioni sono diversificate in tutte le parti del Paese". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi rispondendo in VII Commissione alla Camera.