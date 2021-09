07 settembre 2021 a

Rpoma, 7 set. (Adnkronos) - Una conferenza nazionale della scuola debutterà il prossimo anno, dopo 30 anni dall'ultima "per organizzare gli stati generali anche a livello territoriale. Centinaia di migliaia di persone stanno lavorando per questo nell'interesse del Paese". Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione PAtrizio Bianchi, intervenendo in VII Commissione al Senato.