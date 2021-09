Scuola: Bianchi, 'in estate recuperate oltre 1 mln ore di attività didattica'

07 settembre 2021 a

a

a

Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Durante l'estate abbiamo tenuto le scuole aperte" ed avuto un recupero di circa 1.700.000 ore di attività didattica grazie al Pon. "Siamo arrivati a settembre con una grandissima attenzione da parte di tutti". Lo ha comunicato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi intervenendo in Commissione Cultura alla Camera, presso la Nuova aula dei Gruppi parlamentari, sulle iniziative di sua competenza in vista dell'avvio dell'anno scolastico.

Bianchi ha ricordato che per la scuola in estate sono stati presentati più di 32.500 progetti, realizzati in 7154 istituti scolastici e finanziati con un budget complessivo di 542mln di euro.