Mobilità: Bernardo, 'Sala faccia rispettare a monopattini norme vigenti' (2)

07 settembre 2021

(Adnkronos) - In caso di elezione il candidato di centrodestra annuncia che "oltre all'uso obbligatorio del casco per tutti, introdurrò subito l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile e imporrò alle società di noleggio di usare sistemi di controllo da remoto che blocchino il mezzo quando vengono violate le norme quali il superamento del limite di velocità consentito in certe aree o la circolazione sui marciapiedi".

"La diagnosi del problema è già stata fatta, non c'è altra sperimentazione che tenga. Milano è stata trasformata nella capitale italiana dei monopattini: nessuna criminalizzazione del mezzo, che anzi può essere utile se utilizzato nel rispetto delle regole. Ma laddove non arriva il comportamento responsabile degli utilizzatori, un'amministrazione deve intervenire per fermare quello che purtroppo è ben presto diventato un 'liberi tutti'", conclude Bernardo.