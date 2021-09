Mobilità: Bernardo, 'Sala faccia rispettare a monopattini norme vigenti'

07 settembre 2021 a

Milano 7 set. (Adnkronos) - "Il lento iter parlamentare che dovrebbe portare a regole più rigide sull'utilizzo dei monopattini non può fungere da paravento: il sindaco uscente di Milano faccia rispettare rigorosamente le regole nazionali già in vigore". Lo dichiara in una nota il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, sottolineando che "la sicurezza e la salute degli adulti e dei ragazzi non possono venire continuamente procrastinati al solo fine di non scontentare alcune categorie".

Fiducioso che "il dialogo tra istituzioni porterà sicuramente alla soluzione migliore" Bernardo osserva che "però già oggi i sindaci, tramite un utilizzo mirato della Polizia Locale possono fare molto. Lo ha già fatto il sindaco di Genova Marco Bucci. Lo ha fatto di recente il collega di Sesto San Giovanni e sono allineati anche alcuni sindaci di centrosinistra".