LURISIA celebra le eccellenze italiane con una nuova linea di prodotti dedicati alla mixology

07 settembre 2021 a

(Cuneo, 7 settembre 2021) - Quattro nuove referenze per un viaggio tra sapori e ricercati ingredienti locali

Cuneo, 7 settembre 2021 – Lurisia, storico marchio piemontese di acque minerali e bibite premium, presenta la sua prima linea di prodotti per il mondo Ho.Re.Ca. dedicati alla mixability. I quattro nuovi omaggi alle eccellenze italiane sono:

• Acqua Tonica con Ireos Toscano, un'acqua tonica ideale per essere mixata con il gin e impreziosita dall'estratto di ireos toscano, un fiore esportato in tutto il mondo la cui radice dona un tocco unico;

• Ginger Beer con peperoncino calabrese, una combinazione unica tra lo zenzero e il gusto piccante del peperoncino calabrese per una bevanda dal temperamento vivace, perfetta per il Moscow Mule;

• Gazzosa Amara con Quassia Amara, un omaggio alla bevanda italiana per eccellenza, la gazzosa, arricchita dalla quassia, un'erba naturalmente amara. Perfetta per essere consumata anche liscia

• Acqua Tonica con una nota di Vermouth, la celebrazione delle origini piemontesi di Lurisia in una tonica con un tocco di Vermouth che ne esalta il sapore e la rende adatta al consumo liscio o per creare cocktail.

“Da sempre la missione di Lurisia è quella di creare dei capolavori di gusto offrendo ai consumatori un'acqua di qualità superiore e utilizzando ingredienti pregiati per le bibite” ha dichiarato Petros Papageorgiou, Direttore Generale di Lurisia. “Con queste nuove referenze vogliamo tenere fede alla nostra missione e offrire la stessa esperienza anche in altre occasioni di consumo, come l'aperitivo e il dopocena, restando fortemente legati all'Italia attraverso la valorizzazione delle sue eccellenze”.

Fondato nel 1940 sulle cime del Monte Pigna, nel cuore delle Alpi, Lurisia è un brand distintivo del nostro Paese, con una forte tradizione e origini ben radicate, esportato in oltre 40 Paesi nel mondo. Oltre alle acque oligominerali premium, naturali e frizzanti, da anni l'azienda offre bevande ispirate ad autentiche ricette della tradizione, con materie prime provenienti da aree rurali italiane. Nel 2020, in occasione dell'80° anniversario, Lurisia ha annunciato un piano di investimenti industriali da 10 milioni di euro per il rinnovamento del suo sito produttivo di Roccaforte Mondovì (CN) nell'ottica di un'ulteriore espansione del business così da permettere a sempre più consumatori di gustare i prodotti di questo marchio che rappresenta al meglio stile di vita italiano nel nostro Paese e nel mondo.

Le quattro nuove referenze sono disponibili in bottiglie di vetro da 150 ml in bar e cocktail bar premium. Ognuna delle etichette, con lo stile inconfondibile di Lurisia, raffigurerà e racconterà la storia degli ingredienti che rendono unica ogni ricetta.

***

Lurisia, fondata nel 1940, è un autentico brand italiano con una forte tradizione e con origini ben radicate. All'interno del suo portafoglio prodotti offre acque oligominerali premium, naturali e frizzanti, provenienti da fonti situate nelle Alpi italiane, imbottigliate nello stabilimento di Roccaforte Mondovì (CN) e bevande ispirate ad autentiche ricette italiane, con ingredienti e materie prime provenienti da aree rurali italiane, quali Chinotto, Gazzosa, Aranciata, Aranciata Rossa, Aranciata Amara, Limonata e Tonica. Per maggiori informazioni visita il sito

Per ulteriori informazioni:

Santolo Sepe

Relazioni Esterne

Mob:335327842

SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali

Francesca Tronca

Mob: 333 4501992

[email protected]

Lara Visigalli

Mob: 3358348516