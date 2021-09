Film restaurato 'Imagine' giovedì negli Hard Rock Cafe italiani per 50 anni brano

07 settembre 2021 a

Roma, 7 set. (Adnkronos) - Gli Hard Rock Cafe italiani, a Roma, Firenze, Venezia, trasmetteranno giovedì a partire dalle 20.30 il film 'Imagine' nella versione restaurata e rimasterizzata nel 2018 all'interno degli Abbey Road Studios, per celebrare i 50 anni della omonima canzone che ha fatto la storia della musica.

Il film, uscito nel 1972, riprende i celebri brani di John Lennon presenti nell'album, arricchiti dai gustosi interventi di John Lennon e Yoko Ono. All'epoca il film pensato, prodotto e realizzato dall'ex Beatles, ospitava anche comparsate di personaggi come Fred Astaire, George Harrison, Andy Warhol, Dick Cavett.

Per volontà di Yoko Ono, il film è stato completamente restaurato e verrà trasmesso in occasione del 50° compleanno della mitica 'Imagine', canzone simbolo del Lennon post Beatles, in tutto il mondo. In Italia, Hard Rock Cafe a Roma, Firenze e Venezia, trasmetterà la versione family friendly del docufilm.