07 settembre 2021 a

a

a

Roma, 7 set (Adnkronos) - "Chiedere e ottenere tamponi gratuiti per milioni di bambini, ragazzi e disabili per me è un grande risultato, per Letta no. Ormai più di 40 milioni di italiani hanno liberamente scelto di vaccinarsi e tanti altri lo faranno, obblighi, multe e divieti non servono”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.