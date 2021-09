Covid: Fontana, 'in Lombardia green pass problema marginale'

07 settembre 2021 a

Milano, 7 set. (Adnkronos) - L'estensione del green pass “per noi come Regione Lombardia è un problema abbastanza marginale, in quanto la percentuale di persone che ha aderito al piano vaccinale è talmente alta che non è sicuramente qualcosa che può creare dei problemi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite di SkyTg24. “Anche a livello della scuola i numeri di chi non può essere ammesso a svolgere il proprio compito è assolutamente marginale”. In ogni caso, ha aggiunto, “il green pass deve essere visto come un mezzo per ottenere quelle libertà che altrimenti ci sarebbero impedite”.