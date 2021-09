07 settembre 2021 a



Casa e Famiglia al sicuro, con la Polizza Casa di ConvieneOnline

Roma, 07/09/2021 - Per gli italiani la casa è sempre stata una priorità, non è un caso che da sempre siamo definiti come un Paese di “proprietari”.

La casa è considerata, del resto, come un rifugio dove proteggersi e, a sua volta, da proteggere.

Lo confermano i dati dell'Osservatorio di Convieneonline.it che mostrano come l'87,72% dei proprietari di un immobile hanno stipulato una Polizza Casa durante il 2020. Di questi il 72,91% hanno un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre il restante 14,81% tra i 35 e i 44.

Una scelta che nasce dall'esigenza di tutelare un bene così prezioso da incidenti purtroppo non rari.

Osservando i dati del report dei Vigili del Fuoco, pubblicato nel 2020, su 250.000 interventi nell'anno precedente, il 13% sono stati effettuati in seguito a incendi in abitazioni private.

Si tratta di eventi dalle cause svariate, e spesso banali, come il mozzicone di una sigaretta lasciato acceso, anche se la maggior parte derivano da altre circostanze come: cortocircuiti elettrici, disattenzione durante l'uso dei fornelli, caminetti e stufe.

Eventi quindi spesso di poco conto ma che possono avere pesanti conseguenze.

Oltre ai danni subiti direttamente dagli immobili, non si può trascurare l'elevata incidenza degli infortuni alle persone.

Secondo l'Istituto nazionale di statistica (Istat) gli italiani coinvolti in incidenti domestici, ogni anno, sono circa 3,3 milioni, di cui il 75,5% riguarda solo le donne, contro il 27,5% degli uomini.

Un incendio, o un incidente che compromette la propria autonomia fisica, può gravare in modo determinante sulla vita dei soggetti interessati, non solo sul piano economico e materiale ma anche dal punto di vista psicologico.

Per evitare di affrontare la quotidianità con ansia e preoccupazione ci si può affidare al mercato assicurativo e a realtà solide come Convieneonline.it che, da sempre, lavorano con l'obiettivo di soddisfare le molteplici esigenze dei consumatori.

Proteggi i tuoi cari e la tua casa con la Polizza Casa e Famiglia



Non è una semplice assicurazione ma un vero e proprio alleato che protegge tutti i componenti del nucleo familiare, inclusi gli amici a quattro zampe.

Si tratta di una Polizza nella conveniente formula All Risk che copre tutti i rischi, anche quelli non espressamente indicati nel contratto, tra i principali ricordiamo: Incendio per i danni subiti dall'immobile, e dal suo contenuto, in caso di esplosione, fughe di gas, grandine e molto altro; Furto e Rapina dei beni all'interno dell'immobile, inclusi gli oggetti trasportati all'esterno sui camper; Responsabilità Civile, per i danni cagionati a terzi durante le attività svolte nell'ambito della vita familiare e nel tempo libero; Infortuni dell'assicurato e degli altri membri della famiglia conseguenti ad attività non professionali, ad esclusione del contraente che è tutelato nell'ambito della sua attività professionale; Malattia, che prevede un'indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero. È inoltre inclusa la Tutela legale, che garantisce la copertura delle spese affrontate dall'assicurato in caso di controversie legali.

Polizza Casa: un assistente sempre al tuo servizio

Oltre a queste garanzie la Polizza Casa offre un'assistenza ampia per tutte le esigenze della vita quotidiana e non solo.

Se è necessario chiamare un idraulico, un elettricista o un tecnico, la Compagnia provvede sia a inviare il professionista che a coprire le spese della prestazione ricevuta.

L'assicurazione garantisce anche il massimo supporto in caso di interventi di emergenza o di ripristino e, nel caso in cui l'abitazione dovesse risultare inagibile, consente anche di ottenere il rimborso delle spese d'albergo.

E se l'immobile dovesse subire un furto o un danno, mentre l'assicurato è in viaggio, Convieneonline.it provvederà a organizzare il suo rientro.

Una Polizza che protegge tutta la famiglia, anche gli animali domestici

Con la Polizza Casa sono tutelati tutti i membri del nucleo familiare, inclusi cani e gatti.

La sezione Pet offre un'assistenza completa: invio di un veterinario, anticipo e copertura delle spese, custodia dell'animale presso una pensione. Inoltre se l'assicurato, in seguito a una malattia o uninfortunio, non è in grado di occuparsi del proprio animale la Compagnia provvede a inviare un pet sitter e alla consegna a domicilio dei generi alimentari.

Secondo il Rapporto Assalco – Zoomark 2019 sarebbero oltre il 38% le famiglie italiane che possiedono un cane o un gatto.

Un dato che il mercato assicurativo non poteva trascurare e da cui è nata la necessità di pensare a una copertura anche per gli amici a quattro zampe.

Convieneonline.it: assicuratore online, leader in Italia

Convieneonline.it nasce nel 2014 da un'idea di Emmanuele Menicucci, fondatore e Chief Executive Officer (CEO), e in poco tempo si è affermata come una delle più importanti piattaforme insurtech del panorama italiano.

Grazie all'elevata qualità dei servizi offerti e all'eccellenza del suo staff è riuscita a costruire una rete di collaboratori che vanta la presenza dei leader nel settore assicurativo.

Sul portale sono disponibili prodotti innovativi, personalizzabili e funzionali in grado di soddisfare tutte le necessità dei consumatori offrendo professionalità e prezzi competitivi.

La sua piattaforma è dotata di un sistema di cifratura Secure Sockets Layer 128 bit che consente ai consumatori di gestire nella massimasicurezza tutti le fasi della Polizza.

Tra i principali aspetti che hanno reso Convieneonline.it una realtà unica in Italia, emerge la capacità di coniugare l'esigenza di garantire servizi sempre più smart e digitali con la solidità dei distributori tradizionali attraverso l'assistenza completa del suo team qualificato.

La società ha sede a Ortona (CH), in Abruzzo, ed è Coverholder dei Lloyd's dal 2018.

