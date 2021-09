Calcio: Cassano critica Immobile, 'non sa giocare e ha paura'

07 settembre 2021 a

Roma, 7 set. - (Adnkronos) - "La Svizzera in difesa era talmente scarsa che è folle che l'Italia non abbia segnato. Immobile ha fatto 150 gol con la Lazio. Ma continuo a dire che non sa giocare a calcio, gioca con la paura, ha paura proprio. E quando gli dai palla non la vuole, gli scotta". Antonio Cassano critica così Ciro Immobile dopo la sua prova con la maglia della Nazionale azzurra contro la Svizzera.

"L'Italia pratica un calcio meraviglioso, ma ci manca un numero 9 -aggiunge l'ex attaccante di Roma e Real Madrid alla 'Bobo TV'-. Con Lewandowski in attacco saremmo fortissimi, e chi ci batte più. Con tutto il rispetto per Raspadori o Scamacca, non so se tra un anno e tre mesi possiamo presentarci così al Mondiale con quell'attacco".