Afghanistan: Palazzotto (Leu), 'su Nato serve discussione, Turchia fiancheggiava terrorismo'

Roma, 7 set (Adnkronos) - "Da tempo serve una discussione seria sulla funzione della Nato, se non si può affrontare una soluzione seria sul ruolo della Turchia sul fiancheggiamento al terrorismo. Noi abbiamo raso al suolo l'Afghanistan ma un Paese membro della Nato ha finanziato e lasciato aperto un salvacondotto per i terroristi dell'Isis dalla Siria". Lo ha detto il deputato di Leu Erasmo Palazzotto, in aula alla Camera, sull'Afghanistan.