23° Congresso Nazionale dell'Associazione Bersaglieri

(Roma, 7 settembre 2021) - Roma, 7 settembre 2021 - La Presidenza Nazionale con il Gen. Ottavio Renzi e il Gen. Nunzio Paolucci, eletti rispettivamente Presidente Nazionale ANB e Vice Presidente Nazionale, nel 23° Congresso conclusosi il 4 settembre, ringraziano tutti i Congressisti e i grandi elettori provinciali i quali hanno espresso democraticamente il voto per la elezione dei vertici associativi ANB.

L'importante Assise nazionale è stata una grande occasione di incontro, dopo un lungo periodo di lockdown ed è il primo passo verso una nuova fase della vita del glorioso sodalizio cremisi. Ciò nella certezza di poter realizzare gli importanti obiettivi prefissi e di riaffermarsi come una forza propulsiva, sempre in sintonia con i propri iscritti, con la gente e con il Paese.

Un grazie particolare ai Generali di C.A. Luciano Portolano e Giuseppenicola Tota, insigni Bersaglieri che ci hanno onorato portando il saluto al Congresso, sottolineando l'importanza di alcuni valori bersagliereschi quali il cameratismo, l'amicizia e l'unità d'intenti.

E' una importante occasione, questa, per rivolgere un caloroso saluto a tutti i Bersaglieri in Italia e nel mondo, in quiescenza e in servizio, con un omaggio particolare ai nostri gloriosi sei Reggimenti cremisi, eccellenze delle nostre Forze Armate e orgoglio dell'Associazione Nazionale Bersaglieri.

