Sostenibilità: Gruppo Cap-Milano Ristorazione per trasformare scarti alimentari in bioenergia

06 settembre 2021

Milano 6 set. (Adnkronos) - Scarti alimentari per produrre bioenergia per alimentare il depuratore di Robecco sul Naviglio. Milano Ristorazione, società partecipata del Comune di Milano e Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato dei Comuni della Città metropolitana di Milano, hanno dato vita a un accordo biennale di economia circolare per valorizzare i grassi di scarto del centro produzione pasti di via Sammartini a Milano, da convertire, grazie all'impiego dei biodigestori anaerobici, in energia elettrica e termica, utile per alimentare i processi e le attività dell'impianto che serve i cittadini dell'alto milanese.

“L'accordo con Milano Ristorazione è uno dei progetti del nostro Green New Deal, col quale intendiamo contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio lombardo all'insegna della decarbonizzazione e della transizione ecologica”, spiega in una nota Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap.