Sostenibilità: Gruppo Cap-Milano Ristorazione per trasformare scarti alimentari in bioenergia (2)

(Adnkronos) - “La nostra missione - afferma Bernardo Notarangelo, presidente di Milano Ristorazione - è dare alle bambine e ai bambini delle scuole milanesi un pasto ‘sano, buono, educativo e giusto'. Questo oggi, e sempre più, vuol dire promuovere i valori di sostenibilità del sistema alimentare e di lotta contro gli sprechi, due principi cardine della Food Policy di Milano dei quali l'accordo con Cap, che ci auguriamo di estendere, è un ulteriore esempio di concreta realizzazione”.

Ogni mese, dal centro di cottura di Milano in via Sammartini, vengono prelevate circa 10 tonnellate di grassi di scarto, in forma liquida, provenienti dalla preparazione dei pasti. Una volta arrivati al depuratore di Robecco sul Naviglio, gli scarti diventano biogas attraverso il processo di fermentazione tipico dei biodigestori anaerobici, che negli impianti di depuratori servono per trasformare i fanghi di depurazione in energia.

Dopo la fase di sperimentazione che porterà a Robecco fino a 100 tonnellate all'anno di materiale di scarto, l'idea per il futuro è quella di incrementare le quantità, o di integrare ulteriori tipologie di rifiuti provenienti dai diversi centri produzione pasti di Milano Ristorazione.