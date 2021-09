Ocse: in Italia banche più resilienti, ma rischi da aumento insolvenze post-Covid

06 settembre 2021 a

Roma, 6 set. - (Adnkronos) - Sebbene in Italia "la resilienza del settore bancario sia migliorata, per gli standard dell'Ocse i crediti deteriorati rimangono elevati". Lo segnala l'Organizzazione nel Rapporto Economico 2021 sul nostro paese, appena presentato, ricordando che "le maggiori insolvenze post-Covid accrescono i rischi a cui sono esposti i bilanci bancari". Per l'Ocse, un "mercato ben sviluppato dei crediti deteriorati può svolgere un ruolo chiave nella redistribuzione del credito nella fase di ripresa" post-pandemia.

L'invito è anche quello a "introdurre standard di mercato per la valutazione dei prestiti potenzialmente inesigibili e continuare a incoraggiare le banche a vendere le esposizioni in sofferenza attraverso supervisione e garanzie rigorose, e incentivare la cartolarizzazione". Necessario infine "potenziare il sistema di allarme rapido con procedure digitalizzate per ridurre il carico di lavoro nel medio termine e incoraggiare il ricorso a procedure di composizione extragiudiziale, anche attraverso incentivi finanziari".