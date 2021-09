Nuoto: Europei Roma 2022, 'FINalmente in piscina' slogan campagna promozionale

06 settembre 2021 a

a

a

Roma, 6 set. (Adnkronos) - "FINalmente in piscina" è lo slogan della campagna promozionale che lanciano oggi la Federazione Italiana Nuoto (la FIN, appunto) e il Comitato Organizzatore di Roma 2022, i Campionati Europei di nuoto, nuoto di fondo, tuffi, tuffi dalle grandi altezze, nuoto sincronizzato, in calendario nella Capitale dall'11 al 22 agosto prossimi. Attraverso l'accordo raggiunto con Media One, un video degli sport acquatici sarà trasmesso dal circuito Go Tv, dotato di 1245 schermi in 62 stazioni FNM (Ferrovie Nord) e 63 RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per un totale di 125 stazioni ferroviarie distribuite su tutto il territorio italiano.

Il primo video, al quale ne seguiranno altri con diverse tempistiche, propone, in 15 secondi di immagini, la gioia e i benefici da parte di praticanti di tutte le età: dai bambini agli anziani, dai semplici amatori ai campioni. Già pianificate anche attività statiche di affissioni, con la possibilità, attraverso un QR code, di accedere facilmente alle Scuole Nuoto ed agli impianti più vicini agli utenti interessati. La campagna riguarderà tutte le discipline acquatiche e il settore salvamento e avvicinerà agli Europei di Roma 2022, il più grande evento sportivo in programma in Italia l'anno prossimo. Il treno è partito. FINalmente si torna in piscina.