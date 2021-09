Lombardia: Ascani (Pd), 'attenzione al territorio per favorire la ripartenza'

06 settembre 2021 a

Milano, 6 set. (Adnkronos) - “L'attenzione al territorio è importante, ora più che mai, in tessuti industriali come questo di Monza-Brianza, toccato come altri dalla crisi causata dal Covid, ma che sta dando ora importanti segnali di ripresa”. Lo ha detto la sottosegretaria al Mise e vicepresidente del Pd, Anna Ascani, in Lombardia per alcuni incontri con rappresentanti della società civile e del mondo produttivo e per visitare alcune imprese della zona di Monza-Brianza e nel Lecchese.

A Vimercate Ascani ha incontrato il candidato sindaco del centrosinistra, Francesco Cereda, e altri sindaci della zona per affrontare il tema del rilancio di alcune grandi aree dismesse con progetti ispirati all'innovazione e allo sviluppo sostenibile.

A Olgiate la sottosegretaria ha visitato la Costacurta, società attiva nel settore della progettazione e produzione di componenti metallici per l'industria e per l'architettura, mentre ad Arcore ha incontrato manager e lavoratori di uno dei tre stabilimenti italiani della Knorr-Bresme, primo produttore mondiale di sistemi frenanti per veicoli commerciali e ferroviari.