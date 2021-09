Calcio: Ribery presentato all'Arechi, 'darò il massimo per la salvezza della Salernitana'

06 settembre 2021 a

Salerno, 6 set. - (Adnkronos) - Presentazione in grande stile per Franck Ribery. Alle ore 16 allo Stadio Arechi, davanti a 13.000 spettatori entusiasti, il 38enne attaccante francese è stato accolto dal pubblico insieme agli altri giocatori della Salernitana. "Buonasera a tutti, sono molto contento di essere con voi, con la mia nuova squadra e col nuovo allenatore. Abbiamo tutti un unico obiettivo, salvarci, e darò il massimo per tutti voi, per la società e per la squadra. Grazie a tutti", ha detto l'ex giocatore della Fiorentina.