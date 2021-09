06 settembre 2021 a

Roma, 6 set. (Adnkronos) - Il commissario tecnico della Lituania Ivanauskas ha il covid e non sarà in Italia per la sfida con gli azzurri per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. In panchina al suo posto ci sarà il suo assistente Tomas Razanauskas.