Calcio: Nazionale rientra in Italia, Verratti e Pellegrini lasciano il ritiro a scopo precauzionale

06 settembre 2021

Roma, 6 set. (Adnkronos) - All'indomani del pareggio nel match con la Svizzera, alle 18 gli azzurri partiranno da Basilea alla volta di Reggio Emilia, dove mercoledì (ore 20.45 – diretta su Rai 1) allo stadio ‘Città del Tricolore' affronteranno la Lituania nel terzo e ultimo incontro di questa finestra di settembre. In mattinata la squadra si è allenata circondata dall'affetto di tanti tifosi italiani presso il Centro Sportivo ‘Old Boys' di Basilea: lavoro sul campo per chi non ha giocato ieri o è entrato negli ultimi minuti e allenamento defaticante in piscina per gli undici titolari. I centrocampisti di Paris Saint Germain e Roma Marco Verratti e Lorenzo Pellegrini, indisponibili per la gara con la Lituania, lasceranno oggi il ritiro della Nazionale a scopo precauzionale per fare rientro ai rispettivi club di appartenenza.