Afghanistan: Prefettura Milano, accolti 120 profughi, altri 120 in arrivo

Milano 6 set. (Adnkronos) - Sono 120 i profughi afghani accolti a Milano e circa 120 dovranno arrivare nei prossimi giorni. Lo fa sapere una nota della Prefettura del capoluogo lombardo.

I primi sei nuclei familiari arrivati, per un totale di 34 persone di cui 10 minori, sono stati accolti da Fondazione Veronesi e Fondazione Arca. Per loro nei prossimi giorni verrà avviato un percorso di più stretta collaborazione con la Prefettura.

Un secondo gruppo di 19 persone (4 nuclei familiari con 10 minori) è temporaneamente a Bresso, gestito dalla Croce Rossa Italiana (Cri), per una prossima sistemazione in alloggi in allestimento a Milano.

Sempre nel capoluogo, sono stati accolti 14 profughi afghani (4 nuclei familiari con 1 minore) affidati a Farsi Prossimo.

Infine, 43 persone (7 nuclei familiari con 11 minori) sono ospitate a San Giuliano Milanese, in una sede gestita da Fondazione Broletto.