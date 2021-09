Ocse: Franco, 'Italia impegnata su riforme per uscire da stagnazione'**

06 settembre 2021 a

a

a

Roma, 6 set. - (Adnkronos) - Il governo Draghi ha elaborato una "agenda delle riforme impegnativa sia dal punto di vista economico che politico, con interventi che vanno "dalla tassazione alla competitività e alle politiche del lavoro oltre a riforme settoriali". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Daniele Franco in video collegamento per la presentazione del rapporto Ocse 2021 sull'Italia, spiegando che "la riforma del fisco sarà centrale nella revisione della tassazione dei redditi personali e del reddito da lavoro" a sua volta cruciale "per aumentare la partecipazione" al mercato del lavoro. "Siamo consapevoli degli ostacoli e dell'impegno che richiede superarli, ma siamo pienamente impegnati a fare tutto il necessario per liberare il potenziale di crescita e uscire dalla stagnazione" ha concluso il ministro.