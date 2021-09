Ue: Sassoli, 'basta diritto di veto, meccanismo da riformare'

05 settembre 2021 a

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Il meccanismo democratico europeo deve essere all'altezza delle necessità e delle aspettative delle nostre opinioni pubbliche. Come possiamo far innamorare i cittadini di una democrazia che blocca e si blocca, in cui valgono il diritto di veto e l'unanimità? Il meccanismo democratico europeo deve essere riformato e la Conferenza sul futuro dell'Europa può essere l'occasione giusta". Lo ha detto, nel corso di un'intervista a Radio Immagina a margine della Festa Nazionale dell'Unità, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli.