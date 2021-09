Politica: Meloni,'parlamentarismo pantano, ora sistema semi-presidenziale'

05 settembre 2021 a

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Il parlamentarismo all'italiana è diventato un pantano", per questo "bisogna uscire dalla Repubblica parlamentare. Io sono per un sistema presidenziale, c'è una proposta di Fdi sul semipresidenzialismo alla francese". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni, intervenendo al Forum Ambrosetti a Cernobbio, rimarcando anche la necessità di rivedere il sistema elettorale partendo dall'"abolizione delle liste bloccate".

"Noi viviamo una situazione estremamente difficile, il Covid ha impattato l'economia in maniera drammatica, in una situazione già difficile prima". Meloni ha ricordato il ritardo nella crescita dell'Italia, "questo nostro ritardo - per Meloni - ha ragioni tutte riconducibili a un grande problema: la debolezza politica", una politica che "guarda oggi" e fa "cassa sul consenso".