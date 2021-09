Pakistan, bomba esplode in Belucistan: 3 morti

05 settembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Tre morti e 20 feriti. E' questo il primo bilancio dell'esplosione di una bomba avvenuta nella periferia di Quetta, capitale del Belucistan, la grande provincia a sud ovest del Pakistan. Lo riferiscono media locali. Le forze di polizia, riportano le stesse fonti, stanno ora indagando sulle cause dell'esplosione. I feriti sono stati trasportati in un vicino ospedale e diversi di loro versano in condizioni critiche.

L'attacco suicida è stato rivendicato dal gruppo Tehreek-e-Taliban Pakistan (Ttp). I tre morti sono tre membri delle forze di sicurezza pakistane. Tra i feriti ci sono anche civili.