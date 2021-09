Milano: Meloni, 'a Feltri candidato non riuscivo a crederci'

05 settembre 2021 a

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Non ci credevo quando Vittorio Feltri, con la sua libertà storica di dire sempre quel che pensa senza lacci e lacciuoli, ha detto che non solo si sarebbe iscritto a Fdi, ma si sarebbe candidato a rappresentarla in consiglio comunale. Per me è un grandissimo risultato per la stima che ho di lui e perché penso che sia un milanese doc". Così Giorgia Meloni, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della lista di Fratelli d'Italia a Milano.