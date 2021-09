05 settembre 2021 a

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Guardare dietro adesso e fare paragoni" tra l'esecutivo Conte e quello guidato da Mario Draghi "non ha molto senso. Ora c'è un governo Draghi che sosteniamo in maniera costruttiva e leale" e per il quale "tutti facciamo il tifo" affinché avvii "una robusta ripartenza". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, alla festa del Fatto quotidiano.