Covid oggi Piemonte, 173 contagi: bollettino 5 settembre

(Adnkronos) - Sono 173 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 5 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della regione. Si registra un morto. Nel dettaglio, i nuovi casi (di cui 10 dopo test antigenico) sono pari all'1,1% di 16.169 tamponi eseguiti, di cui 12.101 antigenici.

I ricoverati in terapia intensiva sono 22 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 164 (+5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.680. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.541.850 (+16.169 rispetto a ieri), di cui 2.051.489 risultati negativi.

I pazienti guariti sono complessivamente 362.220 (+161 rispetto a ieri).