(Adnkronos) - In Germania sono stati confermati 10.453 nuovi contagi di coronavirus e altri 21 decessi per complicanze oggi 5 settembre. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute (Rki), l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese. Il numero totale di casi confermati in Germania è ora pari a 4.005.641 e i decessi a 92.346.