05 settembre 2021 a

a

a

Roma, 5 set (Adnkronos) - "Solidarietà dal gruppo Forza Italia della Camera al nostro coordinatore nazionale Antonio Tajani, insultato e minacciato dai no vax. Chi non ha argomenti utilizza la violenza per esistere, ma l'ingnoranza va combattuta con la scienza. Avanti con i vaccini e con il green pass". Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.