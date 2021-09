Covid: Moles, 'piena solidarietà a Tajani, attacchi vigliacchi'

05 settembre 2021 a

Roma, 5 set (Adnkronos) - "Piena solidarietà al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani per le minacce e gli insulti ricevuti dai noi vax e no green pass. Sono attacchi non solo vigliacchi ed odiosi ma anche inutili perché non fermeranno certamente il lavoro e l'impegno di Antonio, e di tutto il nostro partito, a favore della campagna di vaccinazione e della messa in sicurezza del nostro Paese, unici strumenti a nostra disposizione per contenere il virus, tutelare la salute pubblica ed evitare di ricorrere a nuove drammatiche misure restrittive che rappresenterebbero un colpo mortale per l'Italia”. Così in una nota Giuseppe Moles, Sottosegretario all'Editoria e Vice Presidente dei Senatori di Forza Italia.