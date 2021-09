Covid: Conte, 'sì a uso maggiore green pass, obbligo vaccinale se necessario'

05 settembre 2021 a

Roma, 5 set. (Adnkronos) - Sull'obbligo vaccinale "bisogna valutare la curva, io sono favorevole a un uso maggiore del green pass" che "induce alla vaccinazione. Detto questo, per quanto riguarda l'obbligo se sarà necessario, come extrema ratio, dobbiamo considerarlo. Vediamo l'evoluzione della curva epidemiologica e manteniamoci aperti a tutte le soluzioni che garantiscano la sicurezza dei cittadini". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo alla festa del Fatto Quotidiano. L'ex premier difende anche il M5S da qualche "commentatore maligno che vuole schiacciarlo su posizioni 'no vax', 'nì vax'. Il M5S ha gestito 12 mesi di pandemia" seguendo "sempre i consigli scientifici degli esperti".