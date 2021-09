Calcio: Chiellini, 'fatto grande partita, mancato solo il gol ma si è rivista Italia di Wembley'

05 settembre 2021 a

Basilea, 5 set. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista, agonistico e tecnico, forse una delle migliori partite forse anche migliore del 3-0 a Roma a giugno, c'è mancato quel pizzico per fare gol. Va tirato fuori al più presto possibile, siamo entrati più in partita rispetto a giovedì. Ci manca ancora qualcosa ma questa squadra lo troverà, oggi mi è piaciuta tanto. E' tornata quella che abbiamo lasciato a Wembley, l'ultimo passettino lo faremo a ottobre in Nations League e a novembre ci prenderemo la qualificazione al Mondiale". Lo ha detto il capitano azzurro Giorgio Chiellini alla Rai dopo lo 0-0 contro la Svizzera. "Ora recuperiamo, abbiamo speso tantissimo, recuperiamo energie e vinciamo mercoledì. Jorginho? La squadra gli ha dato la mano", ha aggiunto Chiellini.