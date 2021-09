Calcio: Brasile-Argentina definitivamente sospesa

05 settembre 2021 a

a

a

San Paolo, 5 set. (Adnkronos) - La gara tra Brasile e Argentina, match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, è stata definitivamente sospesa dopo le consultazioni fra la Fifa e le autorità sanitarie locali, al sesto minuto di gioco dopo l'intervento delle autorità sanitarie di San Paolo nell'Arena Corinthians, intenzionate a far uscire dal campo 4 giocatori argentini accusati di aver violato il protocollo anti-Covid: Giovani Lo Celso, Emiliano Martinez, Cristian Romero ed Emiliano Buendia che avrebbero rilasciato false dichiarazioni all'ingresso nel Paese, omettendo di segnalare di essere stati nei quattordici giorni precedenti in Paesi per cui è prevista la quarantena obbligatoria. Intanto la Conmebol fa sapere che "per decisione dell'arbitro, il match Brasile-Argentina è sospeso. L'arbitro e il Commissario di gara invieranno una relazione alla Fifa, che determinerà le decisioni da prendere. Si tratta di un procedimento che segue alla lettera le regole vigenti".