04 settembre 2021 a

a

a

Roma, 4 set (Adnkronos) - "L'Italia è guidata dal leader europeo più stimato da tutti in Europa in assoluto; Draghi è visto dai 27 come quello che ha salvato l'Euro, la stabilità. Per noi è un vantaggio impressionante e dobbiamo assolutamente aiutarlo". Lo ha detto Enrico Letta in un incontro a Castiglion fiorentino.