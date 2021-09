Roma: Renzi, 'leoni da tastiera ci attaccano sul Rolex perchè non possono farlo sulle idee'

04 settembre 2021 a

Roma, 4 set (Adnkronos) - "Che imbarazzo vedere alcuni giornalisti occuparsi di noi solo per la polemica di Conte contro Cingolani e dell'orologio di Roman, uno dei nostri ragazzi che è stato massacrato sui social perché portava al polso un orologio di lusso". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Lo hanno definito un figlio di papà e non sanno che suo padre è morto quattro anni fa e quell'orologio che porta con sé è il ricordo del babbo che non c'è più. Forse la scuola di politica non interessa a chi critica. Ma una scuola di civiltà servirebbe molto anche a loro. Soprattutto a loro, i leoni da tastiera che attaccano i "renziani" su queste cose non potendolo fare sulle idee", aggiunge Renzi.