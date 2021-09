Paralimpiadi: Sabatini, 'è incredibile non ci posso credere desideravo questa medaglia'

04 settembre 2021 a

Tokyo, 4 set. (Adnkronos) - "Mi sembra incredibile, ancora non ci posso credere. Era un sogno che avevamo da sempre, eravamo un duo che è diventato un trio e siamo riuscite a farcela". Lo ha detto Ambra Sabatini, medaglia d'oro nei 100m T63 ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, al termine della finale all'Olympic Stadium conclusasi con la tripletta azzurra. L'azzurra al termine della gara è esplosa in un pianto liberatorio: "Perché desideravo troppo la medaglia, rappresenta il riscatto di questi due anni dall'incidente e finalmente mi sento completa", ha aggiunto. "È stata una gara combattuta fino all'ultimo e siamo state tutte bravissime", ha raccontato Sabatini. Che ha segnato due record del mondo in un giorno: "È stata tanta roba, volevo riprendermi il record dopo la semifinale e ci sono riuscita, ma il vero obiettivo era l'oro".