Paralimpiadi: Contraffatto, 'dedico questa medaglia all'Afghanistan'

04 settembre 2021 a

a

a

Tokyo, 4 set. (Adnkronos) - "La dedico all'Afghanistan, è il motivo per il quale alla fine mi trovo qui e non da un'altra parte. È il Paese che mi ha tolto una parte di me ma in realtà mi ha regalato tante emozioni e una nuova vita, che è fighissima". Lo ha detto Monica Contrafatto, medaglia di bronzo nei 100m T63 ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, al termine della finale conclusasi con la tripletta azzurra. "Il nostro sogno era quello si salire sul podio in tre, e ci siamo riuscite", ha concluso Contrafatto.