Italiani nel mondo: Nisoli (Fi), 'serve ampia partecipazione ad elezioni Comites'

Roma, 4 set. (Adnkronos) - “Oggi ho incontrato il Console generale d'Italia a Houston, Federico Ciattaglia, ed ho potuto constatare l'ottimo lavoro che il Consolato sta svolgendo nonostante la carenza di organico. Purtroppo la rete consolare non è stata sufficientemente rafforzata con risorse umane aggiuntive e nella prospettiva delle elezioni dei Comites dovrà, quindi, fare un ulteriore sforzo, motivo per cui voglio ringraziare tutti i diplomatici ed il personale tecnico amministrativo che nonostante le difficoltà sapranno gestire al meglio la situazione è garantire anche una ottima organizzazione delle elezioni. Tuttavia, affinché il rinnovo dei Comites possa essere fruttuoso ed avere successo è necessario che tutti partecipiamo alle elezioni e ci iscriviamo nell'apposito elenco elettorale per poter votare". LO afferma Fucsia Fitzgerald Nissoli, deputata di Forza Italia eletta in Nord e Centro America.

"Vi invito, pertanto, a registrarvi, ed impegnarvi anche a presentare liste per rinnovare la nostra rappresentanza democratica e dimostrare che noi italiani all'estero anche in situazioni critiche siamo una forza ed uniti ce la possiamo fare", conclude.