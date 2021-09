F1: Leclerc, 'con una buona partenza ce la giochiamo con quelli davanti'

04 settembre 2021 a

a

a

Zandvoort, 4 set. - (Adnkronos) - “La seconda fila era possibile, sì. Ho chiesto troppa ala nell'ultimo tentativo del Q3. Nel primo avevo sentito un po' di sottosterzo, però dovevo andare con il sottosterzo nell'ultimo run, perché abbiamo perso un po' il posteriore, soprattutto in Curva-10. Io lì ho perso tanto il posteriore e questo ci è costato i centesimi per il quarto posto. Peccato, ma domani con una buona partenza ce la possiamo giocare con quelli davanti". Lo dice il pilota della Ferrari Charles Leclerc commentando il quinto posto nelle qualifiche del Gp d'Olanda.

"Per noi -prosegue Lelcerc a Sky Sport- sarà molto importante la partenza, spero di fare qualcosa di simile a mio fratello Arthur, vincitore in Formula 3 proprio con un gran spunto. Ogni partenza è diversa e proveremo a sfruttarla. I tifosi di Verstappen creano veramente un bell'ambiente, a Monza speriamo di vedere un arancio un po' più scuro, è sempre fantastico avere il sostegno dei tifosi anche perché non sarà un weekend facile per noi“.