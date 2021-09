Covid: Letta, 'Pd fa la sua parte ma non siamo i guardiani della coalizione'

04 settembre 2021 a

Roma, 4 set (Adnkronos) - "Il nostro ruolo è di chiedere a tutti di essere responsabili e di applicare le regole bene, ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Noi facciamo la nostra parte, ma non siamo i guardiani della galassia e della coalizione". Lo ha detto Enrico Letta, a Castel fiorentino, parlando dell'obbligo vaccinale.

"Noi, dopo le elezioni e per le scissioni, abbiamo una rappresentanza parlamentare ridotta, non tutto è sulle nostre spalle -ha sottolineato il segretario del Pd-. Noi facciamo la nostra parte con massimo impegno e responsabilità, conseguenti con il ruolo che ci danno i cittadini. Ma ricordiamoci cosa siamo, un piccolo partito in Parlamento, abbiamo perso le elezioni nel 2018 e subito una scissione pesante".